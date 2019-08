Ascoli, Zanetti: "Da Cruz ingenuo sull'espulsione, ma ha grande qualità"

Fonte: picenotime.it

Il tecnico dell'Ascoli Paolo Zanetti ha analizzato nella sala stampa del Del Duca il successo casalingo del Picchio sul Trapani: "Importante iniziare con una vittoria il campionato ma oggi abbiamo perso troppi palloni e dopo il vantaggio è un po’ subentrata la paura di vincere. Dobbiamo migliorare in tanti aspetti, anche se dobbiamo partire dal presupposto che non possiamo asfaltare sempre tutti gli avversari. Al Trapani, comunque, abbiamo segnato 5 reti in due gare. Il cambio Scamacca-Da Cruz è stata una scelta tecnica, mi serviva più velocità al fianco di Ardemagni. Da Cruz ha poi spaccato la partita, ha altissima qualità per la Serie B, peccato per quell’espulsione nel finale, è stato provocato ma ha commesso un’ingenuità e su questo deve crescere tanto".