Ascoli, Zanetti: "Dieci calciatori out. Gli esperti dovranno tirare il gruppo"

© foto di Andrea Rosito

Il tecnico dell'Ascoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Trapani che segna il ritorno in campo dopo la pausa invernale: "Le scelte saranno obbligate visti i tanti giocatori indisponibili tra mercato e influenza. Abbiamo 10 calciatori fuori, questa è la verità, e in questi casi o ti piangi addosso o vai a Trapani con lo spirito che voglio io, per fare punti a ogni costo. - continua Zanetti come si legge sul sito del club - Voglio dare fiducia a chi ho convocato, avrò una panchina giovane, ci saranno anche Pinto e Covic, due acquisti di prospettiva, per il resto non ho molta scelta. Trapani è una delle trasferte più difficili, affronteremo una squadra tignosa, Castori ci conosce bene, è venuto spesso al Del Duca a vederci. I giocatori più esperti come Padoin e Valentini dovranno tirare il gruppo".