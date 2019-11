© foto di Andrea Rosito

Interviene in sala stampa mister Paolo Zanetti, tecnico dell’Ascoli, assai felice per la vittoria e per la bella prestazione contro il Cosenza: “Ora dobbiamo dare continuità perché quando finisce una partita io già penso alla prossima. Oggi abbiamo dimostrato grinta anche nella difficoltà che, comunque, ci siamo creati da soli e infatti all’inizio eravamo sotto di due gol. Onestamente non ho pensato neanche un secondo che non potessimo recuperare la gara, in quanto vedevo che c’era il piglio giusto e la voglia di lottare e di correre. Quando vedo la squadra lottare così non posso che ritenermi soddisfatto, poiché mi rappresenta molto e soprattutto fa quello che serve in questo campionato. In questo campionato serve spirito agonistico, che ti aiuta a ribaltare certi risultati, oltre alle qualità che noi possediamo e non abbiamo mai nascosto. Sono molto contento anche per i ragazzi perché era da tempo che non li vedevo esultare così anche nello spogliatoio. Oggi abbiamo fatto un grande passo di unità insieme ai comportamenti di Ninkovic che oggi ha giocato una grande gara, sono molto contento per lui e spero che con questa prestazione si possa ricongiungere con il popolo di Ascoli”.