Ascoli, Zanetti: "Settimana zero, niente discorsi: ora solo fatti"

Alla viglia della gara con l'Entella, in casa Ascoli, come riferisce il sito ufficiale del club, ha parlato mister Paolo Zanetti in conferenza stampa: "E' stata una settimana intensa sotto tanti punti di vista, Tosti è una figura importante per noi, sempre positiva e disponibile, abbiamo con lui un ottimo rapporto, ma non è uscito di scena, è ancora al nostro fianco. Al di là di questo, a noi devono interessare le questioni del campo e domani non avremo alibi perché avremo al nostro fianco tutte le componenti: abbiamo avuto in settimana sia la vicinanza del Patron, che ha cercato di farci vedere questo momento negativo con una visione diversa sia il sostegno dei tifosi, che sono venuti a darci fiducia, a darci una sveglia e a stringersi attorno alla squadra capendo il momento di difficoltà mentale che attraversa. Questa è la "settimana zero", non ci sono discorsi tattici o fisici da fare, siamo chiamati ad avere una mentalità e un atteggiamento positivi, sta a noi rispondere sul campo. Dobbiamo scordarci quello che è stato perché non si può cambiare, quello che possiamo cambiare è quello che sarà. La formazione? Dico solo che in questo momento l'allenatore deve affidarsi ai calciatori esperti, che hanno il coraggio di assumersi certe responsabilità, mi affido a questo tipo di giocatori che in settimana si sono messi in prima linea. In questi giorni ho visto gente con una grande voglia di tirarsi fuori da questo momento, Padoin, Ardemagni, Valentini, Lanni anche se fuori".