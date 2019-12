Ascoli, Zanetti: "In casa si costruisce la salvezza, non i playoff"

Paolo Zanetti

© foto di Andrea Rosito

L'Ascoli torna al successo, battendo di misura il Pisa. Il tecnico bianconero Paolo Zanetti commenta così la sfida: “Era la partita che mi aspettavo, tra due squadre che arrivavano da una sconfitta. Abbiamo avuto la pazienza di andarla a vincere contro un Pisa ben messo in campo. Non è stato facile. Le partite hanno tante sfaccettature, in B non esistono partite semplici. Per vìncere in questo campionato bisogna combattere. Le differenze sono minime. Noi abbiamo un cammino deficitario fuori casa e straordinario in casa. Siamo tutti alla ricerca della continuità. In casa si costruisce una salvezza ma non i playoff. Il Benevento è l’unica squadra che sta ammazzando il campionato, trovarsi a +12 alla fine del girone di andata vuol dire che anche quelle dietro stanno dando una mano. É una squadra fortissima, noi cercheremo di rendergli la vita difficile”.