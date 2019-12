Ascoli, Zanetti incredulo: "Sono senza parole. Mai uno 0-4 in carriera"

Paolo Zanetti

Conferenza stampa per il tecnico dell'Ascoli Paolo Zanetti, deluso per la sconfitta maturata oggi a Benevento: "L'ho detto ieri, lo ribadisco oggi: eravamo una squadra in grado di poter fare gol alla miglior difesa del campionato. Quando per 25 minuti crei tanto in casa della capolista, vai sotto su palla inattiva, sfiori il pareggio in contropiede e ti ritrovi a commentare uno 0-4 fai fatica, nella mia carriera da allenatore è il ko più pesante. Non ho parole, veramente! La differenza tra noi e il Benevento è tutta nella concretezza, i giallorossi sono un esempio di cinismo e sono riusciti a capitalizzare tutte le occasioni che hanno creato. Mercato? A metà campo dobbiamo migliorare fisicamente, abbiamo portato in gol soltanto due giocatori. Per il resto ci pensa la società. Scamacca? Aveva speso tanto nelle ultime settimane, era in preventivo la staffetta a metà ripresa".