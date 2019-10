Ascoli, Zanetti: "Non degni dei tifosi. Da Cruz? Se si arriva alle mani..."

Paolo Zanetti

Conferenza stampa per il tecnico dell'Ascoli Paolo Zanetti, apparso deluso per la sconfitta maturata in quel di Verona contro un Chievo che ha giocato decisamente meglio: "Sono arrabbiato perchè abbiamo sbagliato l'approccio, non riesco a darmi una spiegazione. A questi livelli e in queste categorie paghi a caro prezzo un atteggiamento non positivo. Sono rammaricato soprattutto per i nostri tifosi, non siamo stati degni del loro supporto. Il pubblico è già da serie A, noi dobbiamo restare con i piedi per terra e imparare tanto da queste tre sconfitte consecutive. Da Cruz? Cose di campo che purtroppo succedono, si è parlato tanto e forse troppo della vicenda andando oltre gli accadimenti effettivi. Quando si arriva alle mani bisogna prendere un provvedimento, mi aspettavo che la squadra potesse avere una scossa positiva da questo episodio ma non siamo stati bravi. Fino a quando siamo rimasti in parità numerica abbiamo provato a riequilibrare il match, in 10 contro 11 è diventato tutto ancora più complicato. Ninkovic? Considerando che non è al top della condizione non mi sentivo di schierarlo dall'inizio, ma sta recuperando al meglio. In generale posso dire che in ritiro avevo visto la giusta fame che oggi è clamorosamente mancata. Dobbiamo capire perchè".