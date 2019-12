Ascoli, Zanetti: "Sconfitta meritata. Serve più sciabola e meno fioretto"

© foto di Andrea Rosito

L'allenatore dell'Ascoli Paolo Zanetti ha parlato nella sala stampa della "Dacia Arena" di Udine al termine del match perso contro il Pordenone. Queste le sue parole: "La vittoria del Pordenone è stata meritata. È stata una gara dura, abbiamo avuto delle occasioni non sfruttate a dovere. Il Pordenone ha fatto meglio dal punto di vista agonistico, sapevamo quanto fosse difficile su questo campo dove hanno perso molte squadre importanti. Però mi aspettavo qualcosa di più da parte nostra. Alla fine abbiamo provato di tutto per rimetterla in piedi ma era troppo tardi".



Ninkovic?

"Protestava per il fallo che aveva subito poco prima del cambio, ha protestato in maniera troppo veemente. Il guardalinee ha chiamato l'arbitro e l'ha buttato fuori".

Le prossime partite?

"Il nostro cammino fuori casa è deficitario, ci mancano quei punti per rimanere in alto ma non c'è tempo per piangerci addosso e già giovedì torneremo in campo contro il Pisa. Ci dispiace per i nostri tifosi che hanno fatto tanta strada per venirci a vedere. Il sogno di oggi era prendere il terzo posto, non ci siamo riusciti per merito del Pordenone che mette in campo cose che non abbiamo per ora. Usciamo da qui con un ennesimo esempio di cosa bisogna fare in B: meno fioretto e più sciabola".

Tesser?

"Ci siamo salutati, amicizia e stima sono reciproche, abbiamo parlato di calcio e scambiato qualche pensiero su ciò che ci vuole in questo campionato, il mister è un maestro e io devo imparare da lui".