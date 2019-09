Ascoli, Zanetti: "Spezia simile a noi. Turn over? Lo adotto sempre"

Il tecnico dell’Ascoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia nel turno infrasettimanale tornando anche alla gara contro la Juve Stabia nello scorso turno: “Si è trattata di una partita a due facce, nel primo tempo non abbiamo fatto quello che avevamo preparato, lo spettacolo presentato non era sufficiente sotto l’aspetto psicologico ed emozionale. Nella ripresa i ragazzi sono stati bravi a mettere in campo il cuore e a riassestarsi dal punto di vista tattico. - continua Zanetti come riporta il sito del club marchigiano – Lo Spezia è una squadra che come noi ha giocatori di grande valore anche se non sta raccogliendo quanto fatto vedere sul campo. Turn over? Io lo adotto sempre nel senso che cambio spesso formazione in funzione della gara che affrontiamo. Tutti si stanno allenando bene, ma dovrò valutare alcune situazioni nella mattinata di domani. Stiamo andando in gol con molti giocatori ed è quello che voglio dalle mie squadre, non dobbiamo essere dipendenti solo da un giocatore e questo è un bene. Ardemagni? Si ricandida al ruolo di titolare, è il nostro capitano, ha un grande cuore, c'è un bel gruppo e mi piace vedere che tutta la panchina si alza ad abbracciare chi ha fatto gol".