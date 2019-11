Ascoli, Zanetti tuona: "Alleno professionisti, non ragazzini"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara pareggiata dal suo Ascoli contro il Venezia, il tecnico dei marchigiani Paolo Zanetti ha così commentato l'1-1 finale del Del Duca: "Sono incupito non soltanto per il risultato, ma anche perché abbiamo subito gol negli ultimi minuti. Abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio e chiudere la partita, poi in mezzo c'è quello che abbiamo visto tutti (il riferimento è alla lite tra Ninkovic e Da Cruz, ndr) è e che è il motivo del mio esser giù di morale quest'oggi. Non mi era mai capitato in carriera, è una cosa che mi dà molto fastidio a prescindere dal battibecco con pubblico e compagno che è sbagliato. Chiedere il cambio a tutti i costi in maniera così plateale non fa bene a nessuno - chiarisce l'ex Sudtirol, come riportato da Tuttoascolicalcio -, e nemmeno all'ambiente che deve sopportare il pareggio oltre a tutto ciò. Non sto allenando dei ragazzini, sono dei professionisti. Non voglio gettare la croce addosso a Ninkovic, ma è un ragazzo di grande cuore che però fa fatica a gestire le emozioni in campo".