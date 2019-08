Alla vigilia della sfida con il Trapani, il tecnico dell'Ascoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa: "La voglia di iniziare è tanta, le motivazioni altissime, ci tenevamo a giocare il primo incontro di campionato in casa, sono tutti disponibili, in questa settimana i ragazzi si sono allenati con un'intensità elevatissima perché sanno che devono guadagnarsi il posto e mettermi in difficoltà; ad oggi nessuno di loro sa chi scenderà in campo domani. Faremo di tutto per vincere la partita, in settimana abbiamo lavorato sugli aspetti che non sono andati bene una settimana fa nel match di Coppa, si tratterà di una gara diversa con motivazioni differenti".