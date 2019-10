Ascoli, Zanetti: "Un passo indietro rispetto alle ultime uscite"

L'allenatore dell'Ascoli, Paolo Zanetti, analizza così la sconfitta maturata contro la Cremonese per 1-0. Ecco quanto riportato da PicenoNews24: "Un passo indietro perché abbiamo perso la partita dove abbiamo giocato di più. Siamo stati poco incisivi e abbiamo sbattuto sempre contro il muro della Cremonese e abbiamo subito troppo il contropiede. Non abbiamo capitalizzato alcune occasioni e poi abbiamo avuto 10 minuti di follia dopo il gol. Nella ripresa non li abbiamo impensieriti. Non dobbiamo buttare la croce addosso a nessuno, loro ci hanno aspettato e sono ripartiti, noi siamo mancati a livello di pericolosità. Sapevamo che incontravamo una squadra forte, fino al gol abbiamo mantenuto botta ma poi siamo stati poco pericolosi mentre loro ci hanno messo in difficoltà".