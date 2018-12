Assemblea Lega B, approvati i criteri per ripartire le maggiori risorse

Assemblea di Lega B oggi a Milano. Presenti tutte le società. In apertura il presidente Mauro Balata, all’interno delle comunicazioni, ha condiviso il tema della modifica dell’impianto della B Italia, aspetto che verrà approfondito e deciso nelle prossime riunioni, ritenuto migliorabile laddove si dovrebbero considerare rappresentative e atleti con un’età inferiore rispetto all’attuale under 21 (ad esempio Under 15 e Under 17). Inoltre, sempre il presidente Balata, ha fatto il punto sulla struttura organizzativa della LNPB e su nuove iniziative per rafforzare ulteriormente, dopo i progetti portati avanti nella scorsa stagione, il tema della responsabilità sociale. L’Assemblea ha deciso l’incremento a tutte le società del valore della produzione, ai fini del calcolo del rapporto E/VP, in seguito all’aumento dei diritti tv, degli introiti da sponsor e di mutualità, e quindi delle maggiori risorse che si prevede di distribuire alle associate nel corso della stagione sportive 2018/19.