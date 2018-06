Assemblea Lega B: deliberata istanza contro seconde squadre

Fonte: www.legab.it

Assemblea di Lega B oggi in via Rosellini a Milano. Presenti 21 società. Deliberata all’unanimità la predisposizione di un’istanza formale, da inoltrare alla Figc, di modifica del Comunicato ufficiale n.42 in cui si disciplina l’introduzione delle seconde squadre in Serie C e in particolare, tematica osteggiata dai club della Lega B, la possibile promozione in Serie B: ‘L’istanza partirà fra stasera e domattina – fa sapere il presidente della Lega B Mauro Balata – all’esito della quale noi ci siederemo a un tavolo, così come anche previsto nell’ultima Assemblea con la visita del

vicecommissario della Figc Alessandro Costacurta, per confrontarci e valutare se questo progetto delle seconde squadre è spendibile in un campionato che ha una natura e una specificità tutta votata al territorio oltre alla formazione e valorizzazione dei giovani’. In caso di risposta negativa da parte della Figc, ha aggiunto il presidente della Lega B, “l’Assemblea ha deliberato di presentare il ricorso al Tribunale federale per chiedere l’annullamento della delibera“.