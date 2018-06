Avellino, 48 ore per il futuro di Foscarini. Ardemagni piace al Brescia

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

L'allenatore, e non solo. Avellino alle prese con i programmi per la prossima stagione. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, la decisione di Claudio Foscarini è attesa entro le prossime 48 ore. Il tecnico ha la priorità, se deciderà di non rimanere si punterà su Zironelli o Marcolini. In attacco, Matteo Ardemagni piace al Brescia e potrebbe partire, sondaggio per Giacomo Vrioni, giovane classe '98 della Sampdoria, in prestito alla Pistoiese nell'ultima stagione.