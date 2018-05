Avellino, Ardemagni: "Stagione complicata. Non so quale sarà il futuro"

© foto di Federico Gaetano

"Non so ancora cosa succederà, so che ora vado in vacanza e poi se ne parlerà. Per me è stato un anno molto complicato, condizionato anche dai problemi fisici che ho preferito tenere da parte e che non ho mai utilizzato come alibi", sono queste delle brevi dichiarazioni di Matteo Ardemagni, attaccante dell'Avellino, pubblicate da Il Mattino quest'oggi. Il bomber ha parlato del suo futuro a margine della cena sociale dei giorni scorsi, lasciando aperta sia la porta ad una permanenza in Irpinia che ad un addio.