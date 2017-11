Avellino, Asencio critico: "L'arbitro ci ha tolto la vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine di Perugia-Avellino, l'attaccante dei lupi Raul Asencio ha commentato il pareggio per 1-1 in conferenza stampa: "Siamo amareggiati per il risultato e per come è andata la partita, ma fiduciosi per quanto visto e per la prestazione. Meritavamo la vittoria, ma l'arbitro ce l'ha tolta. Quest'anno siamo sfortunati con gli arbitri, anche a Cremona mi hanno tolto un gol regolare. Ardemagni? Un grandissimo attaccante, sempre pericoloso in area. Gli bastava un gol per sbloccarsi, ora tornerà come una volta". Lo riporta tuttoavellino.it.