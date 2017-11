Avellino, assenti Radu e Marchizza, Pecorini prova il recupero

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

L'Avellino ha ripreso gli allenamenti, questo pomeriggio, a porte chiuse, al Partenio-Lombardi. Secondo quanto raccolto da TuttoAvellino sono ancora indisponibili Gavazzi e Morosini, lavoro differenziato per Pecorini, terapie per Rizzato, tutti assenti contro il Perugia. Il portiere Radu e il difensore Marchizza sono impegnati rispettivamente con la nazionale Under 21 della Romania e con l'Under 20 azzurra.