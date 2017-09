Avellino, Bidaoui: "Non vedo l'ora di aiutare i miei compagni"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da OttoChannel, l'esterno offensivo dell'Avellino Soufiane Bidaoui si è detto pronto a tornare in campo dopo aver scontato le altre due, delle tre giornate di squalifica, comminategli dopo l'espulsione rimediata a Salerno, la scorsa stagione: "Sono in forma, ogni giorno lavoro al massimo per farmi trovare pronto. E' un vantaggio per me e per la squadra aver curato, fin dal primo giorno, tutti i dettagli tecnico-tattici con mister Novellino. Non vedo l'ora di mettermi a disposizione e aiutare i miei compagni di squadra", riporta Tuttoavellino.it.