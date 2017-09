Avellino, Castaldo: “Asencio? Non ho visto nessuna carica"

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante dell'Avellino Luigi Castaldo ha parlato dopo la sconfitta sul campo della Cremonese analizzando la prestazione e gli errori dell'arbitro Ghersini: “Abbiamo giocato una gara positiva, anche se a tratti non siamo stati brillanti. Peccato aver perso. Subentro? Non sono abituato avendo sempre giocato titolare, ma l'importante è sudare per questa maglia. - conclude Castaldo come riporta Tuttoavellino.it - Gol annullato ad Asencio? Ero a due metri. La carica sul portiere non l'ho vista, ma l'arbitro ha deciso di non convalidare la rete. Per noi sarebbe stato un punto importante"