Avellino, D'Angelo: "Se avessimo vinto col Bari sarebbe stato un furto"

© foto di Federico Gaetano

Sconfitta pesante ieri per l'Avellino contro il Bari al 'Partenio'. In merito ha preso la parola il capitano dei Lupi, Angelo D'Angelo dai microfoni di Otto Channel: "Non sta andando bene niente in questo periodo, non possiamo pensare di affrontare il Bari facendo un solo tiro in porta. Se avessimo vinto sarebbe stato un furto. Non sta a me parlare dell'allenatore, c'è una società che vigila e prenderà le sue decisioni, io devo solo far sì che lo spogliatoio sia unito e concentrato. Ora non possiamo più sbagliare, la palla scotta ma dobbiamo dare il massimo in ogni partita, chi non se la sente si faccia da parte. Sinceramente ho sempre dato tutto per questa maglia e questa piazza che sento mia e non voglio buttare via tutto. Ardemagni ha sbagliato a fare quel gesto, chieda scusa perché conta primo lo stemma che si ha sul petto e poi il nome sulla schiena".