Avellino, D'Angelo verso l'assenza con la Pro Vercelli

© foto di Federico Gaetano

"Capit-Ahia". Titola così Il Mattino sull'Avellino, con il capitano Angelo D'Angelo che - si legge sul giornale - non ha ancora alzato bandiera bianca ma le possibilità che possa farcela a essere in campo domenica a Vercelli sono ormai ridotte al lumicino. Il polpaccio della gamba destra resta gonfio e l'ematoma non accenna ad andare via malgrado terapie e impacchi di ghiaccio. Un altro imprevisto a cui far fronte per Walter Novellino.