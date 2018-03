Avellino, De Risio: "Oggi ci teniamo stretto questo punto"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il centrocampista dell'Avellino Carlo De Risio ha commentato in mixed zone il pari di Vercelli: "Oggi teniamoci stretto questo punto, era importante non perdere. Un risultato positivo nelle prossime gare sicuramente ci aiuterà, da domani mattina prepareremo la gara di giovedì - riporta TuttoAvellino.it -. L'arbitro è stato bravo secondo me oggi a dirigere il match. La vittoria manca da tanto? Sappiamo che non riusciamo a vincere ma noi lottiamo su ogni campo per ottenere il massimo. Vogliamo vincere nel nostro stadio, abbiamo tre gare in casa e faremo di tutto per vincerle".