Avellino, De Vito: "Io al Parma? Niente di vero"

JUVENTUS, SARRI VUOLE HIGUAIN AL CHELSEA. NAPOLI, LEO PAREDES NOME CALDO. INTER, KONDOGBIA ADDIO. PER RAFINHA SERVONO 20 MILIONI. LAZIO, LO UNITED SI DEFILA PER MILINKOVIC-SAVIC JUVENTUS Il Chelsea di Maurizio Sarri sulle tracce di Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino della...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 25 maggio

Brighton, preso il rumeno Andone dal Depor per l'attacco

Liverpool, Klopp: "Zidane brillante come da calciatore. È più bravo di me"

Manchester United, stretta finale per Fred. Poi un difensore e un esterno

Real Madrid, Zidane: "Domani non siamo favoriti, servirà grande partita"

Real, Zidane: "Ronaldo sta benissimo, vive per questo tipo di partite"

Arsenal, Emery prepara la rivoluzione: un rinforzo per reparto

Lampard in trattativa col Derby County dopo il no all'Ipswich

Betis, si pensa in grande per l'attacco: obiettivo Paco Alcacer

Southampton, rinnovo per l'artefice della salvezza Hughes

Il direttore sportivo dell'Avellino Enzo De Vito , intervenuto ai microfoni di Ottochannel , ha smentito categoricamente le voci che lo vorrebbero a Parma accanto al suo amico e collega Daniele Faggiano: "Nel calcio ho pochissimi amici. Conosco Faggiano da 14 anni, abbiamo un affetto che va al di là dell'ambito calcistico, ma non c'è niente di vero".

