Avellino, De Vito: "Messi in discussione i valori umani. Ma è finita"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Il direttore sportivo dell'Avellino Vincenzo De Vito dopo l'assoluzione per il caso Money Gate ha parlato a Prima Tivvù esprimendo il sollievo provato al momento della decisione del Tribunale Federale: “È stato qualcosa di indescrivibile, non abbiamo mai capito il motivo per cui venivamo accusati. Una situazione che mi ha devastato, speravo che la pagina si fosse chiusa a dicembre, ma c’è stato un accanimento nei nostri confronti. Di questo ne riparleremo in seguito, l’importante è che sia finita. Si sono discussi i valori umani di una persona e questo non lo tollero perché si può discutere sul lavoro e sulla professione, ma non sulla vita di una persona. Il tempo è galantuomo, bisogna smetterla di pontificare e di ammazzare le persone. Mi attiverò da avvocato, perché chi sbaglia deve pagare, ma chi non sbaglia non può subire quello che ho passato io nell’ultimo anno, che nessuno potrà restituirmi. - riporta Tuttoavellino.it - Ho avuto più notorietà per questo caso che per il mio lavoro. Appena finirà la stagione lavorerò minuziosamente per spiegare cosa ho vissuto nell’ultimo anno. È stato difficile lavorare in estate. C’era chi parlava di mancata iscrizione, c’erano calciatori che non volevano venire ad Avellino perché pensavano che avremmo preso dieci, quindici punti di penalizzazione. I tifosi si sono allontanati perché pensavano che fosse tutta colpa nostra. Speriamo di salvarci il prima possibile".