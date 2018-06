Avellino, De Vito: "Zoccolo duro mantenuto, c'è poco da integrare"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Durante la presentazione del neo tecnico Marcolini ha preso parola anche il direttore sportivo dell'Avellino Vincenzo De Vito per fare un primo punto sul mercato: “Per quanto riguarda i giovani abbiamo avuto una riunione, a quelli già a disposizione ne aggiungeremo altri che abbiamo già avuto a disposizione negli anni passati valorizzando quelli che sono nostri. Poi è arrivato Kawaya, classe '96, un'alternativa a destra e qualcosa in mezzo al campo. Il quarto attaccante sarà un under. Per il portiere valutiamo Lezzerini e decideremo se prendere un giovane, ma che ha già esperienze in B. - conclude De Vito come riporta Trivenetogoal.it - Il mercato che chiude in anticipo? Il presidente ha fatto un sacrificio economico per mantenere lo zoccolo duro della squadra, non dobbiamo prendere giocatori tanto per prendere. C'è poco da integrare".