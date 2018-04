Avellino, domani mattina incontro fra la dirigenza e Foscarini

Fonte: Tuttoavellino.it

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

L’Avellino potrebbe sciogliere la riserva a breve. Il nome nuovo per sostituire l’ormai ex tecnico dei lupi Novellino è quello di Claudio Foscarini. L’ex trainer di Livorno e Cittadella secondo alcuni rumors incontrerà la dirigenza biancoverde nella mattinata di domani. Probabile nel summit la presenza dei fratelli Gravina. Il tecnico che ha fatto faville in quel di Cittadella avrebbe superato la concorrenza di Drago.