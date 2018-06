Avellino, Foscarini: "Difficile rinunciare a questa piazza"

Il tecnico Claudio Foscarini ha salutato la piazza di Avellino attraverso una nota pubblicata dal sito ufficiale del club irpino: "Non è facile rinunciare ad una delle piazze più calde del campionato ma a volte i rapporti professionali si possono interrompere. Rimane il ricordo di un’avventura che, seppure breve, non può misurarsi soltanto con i numeri. - continua Foscarini - Non sono stati semplicemente 50 giorni e 9 partite. A contare, in quei giorni, sono state la forza, l’intensità e la passione che soltanto una piazza come Avellino, con i suoi tifosi, poteva trasmettere. Auguro all’Avellino di raggiungere i risultati che merita. Mi sono da subito sentito uno di voi, fin dal primo giorno”.