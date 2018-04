Avellino, Foscarini: "Impatto positivo con la piazza"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Nel prepartita di Avellino-Frosinone, il tecnico biancoverde Claudio Foscarini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: ”Nelle prime due partite ho visto dei segnali positivi, la squadra gioca in maniera tosta come giusto che sia. Dobbiamo dare continuità in termini di risultati. In carriera sono stato al Sud solo da giocatore nel Campania, qui ad Avellino l’impatto è stato molto positivo. La piazza è esigente e passionale, qui si chiedono risultati e gioco. Si parla sempre di calcio, non sono molto abituato a queste piazze. Morosini? Conto molto su di lui, lo seguivo da tanto. Deve trovare la condizione, la briosità che lo contraddistingue. Sa saltare l’uomo ed inventare, ci darà una grande mano per centrare la salvezza”.