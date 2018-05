Avellino, Foscarini: "Momento difficile, ma crediamo alla salvezza"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Claudio Foscarini, allenatore dell'Avellino, è intervenuto al termine del match perso contro il Cittadella (0-2 il risultato finale). Ecco le sue parole in conferenza stampa e riportate da Tuttoavellino.it: "Più che della partita preferisco parlare del momento, lo sappiamo che è difficile, sono qui per ripetere quello che ho detto alla squadra: mi sento di dire che vogliamo salvarci, ci crediamo, tutto l'ambiente devo recepirlo. Ci può essere delusione e contestazione, tutto è accettabile ma c'è anche del buono e non possiamo buttare tutto per un clima di disfattismo. La squadra ha corso, ha creato, ha dato e può farlo ancora. Ci aspettavamo tutti un altro risultato ma la prestazione per 70 minuti è stata buona, la squadra ha lottato per un obiettivo. Da domani si riparte tutti insieme".