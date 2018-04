Avellino, Foscarini: "Non cerco soldi, cerco la sfida. Salvezza possibile"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Claudio Foscarini, nuovo tecnico dell'Avellino, è stato presentato ai nuovi tifosi e alla stampa irpina. "Sono venuto qui - ha detto - con tanta voglia e tanto entusiasmo. Credo ci siano valori tecnici e morali per raggiungere la salvezza. Sono contento di essere qui e ho accettato di buon grado. Conosciamo la Serie B, ci vogliono corsa e spirito di sacrificio. Credo che debba essere io a darle alla squadra assieme a un pizzico di serenità. Dovrà scorrere via la tensione e bisogna ritrovare la calma. Sono convinto di riuscire a raggiungere la salvezza, la squadra ha le qualità necessarie, spetta a me tirarle fuori. Sono dieci anni che alleno in Serie B, ho sempre allenato squadre in lotta per la salvezza, ma questo è un ambiente diverso. La squadra tirerà fuori quel qualcosa che non è stata in grado di tirare", ha detto l'ex tecnico del Cittadella come riporta Tuttoavellino.it.

Sulla scelta di legarsi all'Avellino fino a giugno: "Al Cittadella ho sempre firmato contratti annuali. Non cerco soldi, cerco la sfida. Allenare in una piazza importante rende orgogliosi. Non esistono tabelle di marcia. Nelle ultime cinque partite l’Avellino ha ottenuto due punti ed è piombata nei play out. Abbiamo tre partite da giocare contro dirette avversarie e sei contro squadre d’alta classifica. Non è un calendario in discesa, ma sono convinto che potremo ribaltare la situazione. E poi c’è sempre un pizzico di incoscienza nell’accettare offerte del genere. Quando incontrerò la squadra dirò di divertirsi, di giocare al calcio. E’ una convinzione innata, spiegarla è difficile".