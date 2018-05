Avellino, Foscarini: "Punto importante, ma poteva anche vincere"

Le sue parole

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Claudio Foscarini, allenatore dell'Avellino, dopo il pareggio ottenuto sul campo dell'Ascoli si è così espresso: "Sono soddisfatto a metà, c'è un po' di rammarico - si legge su Tuttoavellino.it - perché volevamo vincere. Da come si era messa potevamo farlo. Siamo stati bravi e fortunati a trovare il vantaggio e doveva finire così il primo tempo. Siamo stati ingenui dando coraggio all'Ascoli. Nella ripresa sapevo che qualcuno potesse calare e poi la sfortuna come sempre visto che ho perso Marchizza".

Sul calo fisico e le scelte iniziali: "Sono contento di Wilmots, lo avevo analizzato in settimana. Volevo riproporlo nel centrocampo a tre vista l'assenza di De Risio. Il belga è stato positivo così come tutta la squadra. Peccato perchè avevamo gli spazi per affondare e impensierire maggiormente l'Ascoli".