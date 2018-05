Avellino, Foscarini: "Quella di domani è LA Partita"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Il tecnico dell'Avellino Claudio Foscarini ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro lo Spezia che potrebbe essere decisiva per la salvezza degli irpini: “Quella di domani sarà LA Partita, la più importante da quando sono qui. La squadra è carica, ha il fuoco dentro, e vuole assolutamente conquistare i tre punti, magari in alcuni momenti ha bisogno di una spinta dall'esterno e sono certo che il pubblico ci darà quella carica che serve. Domani dovremo essere concentrati ma tranquilli se il gol non arriverà perché possiamo trovarlo anche dopo. Lo Spezia non ci stenderà certo il tappeto rosso, hanno un buon centrocampo e un attacco da brividi. Ha disputato un buon campionato e probabilmente puntava anche ai play off. - continua Foscarini come riporta tuttoavellino.it - Wilmots mi ha sorpreso, ma fino a un certo punto perché ha fatto sempre bene e domani avremo sicuramente bisogno di lui. Vajushi è al 50%, D'Angelo mi è mancato, non è al meglio ma sarà convocato, ci serve il suo carattere ma non dimentichiamo che non gioca da un mese. Ngawa dovrebbero essere disponibili dal primo minuto, in settimana non abbiamo forzato troppo per non avere problemi muscolari. Bidaoui ha fatto uno scorcio di partita ad Ascoli, non è al meglio, è fermo da diverso tempo così come Morosini, che gioca meglio centrale che in fascia”.