Avellino, Foscarini recupera quattro giocatori per lo Spezia

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Allenamento pomeridiano al Partenio-Lombardi per l'Avellino. Secondo quanto riportato da TuttoAvellino, indisponibili Iuliano, De Risio, Lasik, Marchizza e Rizzato, ma Foscarini può tirare un sospiro di sollievo: regolarmente in gruppo Ngawa, Migliorini, Di Tacchio e Cabezas. Lavoro ridotto per Morero e Pecorini, fermo a scopo precauzionale Vajushi (risentimento all'adduttore sinistro). Moretti si è sottoposto a esami strumentali che hanno escluso lesioni: ha svolto una seduta atletica.