Avellino, Foscarini: "Sofferenza terribile, ma abbiamo vinto"

Claudio Foscarini, allenatore dell'Avellino, è intervenuto al termine del match vinto contro lo Spezia (1-0 il risultato finale). Ecco le sue parole in conferenza stampa riportate da Tuttoavellino.it: "Stasera non si può guardare tanto come abbiamo raggiunto l'obiettivo perché me lo immaginavo che la squadra potesse essere tesa. Le facce erano contratte, ci sta che poi in campo non riesci a fare quello che hai in mente. Dopo qualche minuto ci siamo sciolti, abbiamo cambiato modulo perché sbagliavamo qualche uscita di troppo, ci siamo messi col 4-4-1-1 e abbiamo anche meritato di passare in vantaggio. Alla fine è stata una sofferenza terribile ma abbiamo portato a casa il risultato. Stasera abbiamo fatto metà dell'opera, l'altra metà dovremo farla a Terni. Spero di ritrovare qualche giocatore e dopo lo spirito battagliero, non importa come, dovremo ritrovarlo".