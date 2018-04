Avellino, Foscarini: "Troppe occasioni concesse al Frosinone"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Dopo la sconfitta contro il Frosinone, il tecnico dell'Avellino Claudio Foscarini ha analizzato la prestazione della sua squadra. “Difesa? Non possiamo concedere occasioni al Frosinone che può sempre castigarti e, infatti, è successo. Ci siamo fatti trascinare troppo dalla ricerca del gol pensando di poterci riuscire, trascinati anche dall'emozione di cercare la rete ma non ho messo la stessa cattiveria in fase difensiva, e contro queste squadre non puoi concedere nulla. Migliorini infortunato? Valuteremo le sue condizioni, è un giocatore che in queste partite è un riferimento per la difesa, sa comandare la linea difensiva, ha delle esperienze e delle qualità per farlo bene. Vedremo come sta, non so se ci sarà a Palermo e se recupererà D'Angelo. Sappiamo che abbiamo tanti infortuni ma non dobbiamo fasciarci la testa perché lavorando alla fine saremo gratificati, ci sarà da lavorare fino alla fine ma abbiamo lavorato per costruire una base e siamo fiduciosi", le parole dell'allenatore riportate da Tuttoavellino.it.