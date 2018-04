Avellino, Il Mattino: "Gavazzi e Cabezas le armi in più"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Spazio all'Avellino nell'edizione irpina del quotidiano Il Mattino, che titola: "Gavazzi e Cabezas, le armi in più per un Foscarini in emergenza". La squadra campana sfida domani la Virtus Entella, mentre il tecnico deve fare i conti con i numerosi infortuni. Il quadro clinico è ritornato disperato, ma il tecnico veneto può contare anche su qualche recupero. Nel pomeriggio di ieri sono arrivati, infatti, i referti sugli infortuni di D'Angelo (trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra), Rizzato (lesione di secondo grado all'adduttore della coscia destra), Falasco (elongazione del polpaccio sinistro) e Pecorini (lesione di primo grado al flessore sinistro).