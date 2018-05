Avellino, Il Mattino: "La predica". Taccone tiene a rapporto la squadra

© foto di Federico Gaetano

"La predica" è questo il titolo che Il Mattino ha scelto per raccontare il complicatissimo momento che sta vivendo l'Avellino in piena lotta per la salvezza. "Taccone - si legge - catechizza i giocatori. Il patron parla a gruppo e staff dopo l'analisi della sconfitta interna contro il Cittadella". "Salviamo il nostro onore - ha detto Taccone alla squadra -. Abbiamo il dovere di restare in Serie B, città e tifosi lo meritano per primi".