Avellino, Il Mattino titola: "L'assolo"

© foto di Federico Gaetano

"L'assolo", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Mattino dopo il pareggio dell'Avellino sul campo dell'Ascoli. Castaldo segna e lotta per 90 minuti senza l'aiuto di un partner. Discutibile la decisione di non inserire un'altra punta nella ripresa per cercare il colpaccio.