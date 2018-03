Avellino, Il Mattino: "Ventisette giorni di passione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio all'Avellino nelle pagine dell'edizione irpina del quotidiano Il Mattino, che titola: "Tour de force, dall'Arechi a Perugia: ventisette giorni di passione". La stagione della formazione di mister Novellino si deciderà in questa fase calda della stagione con sei gare in poco meno di quattro settimane, mentre per il derby in casa della Salernitana torna a disposizione Castaldo.