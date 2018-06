Avellino, il punto sulla panchina: lunedì giorno cruciale per Foscarini

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Lunedì sarà probabilmente un giorno cruciale in casa Avellino per la permanenza o meno del tecnico Claudio Foscarini. È prevista per quel giorno infatti la riunione fra l'allenatore e la dirigenza per decidere il futuro dopo la salvezza conquistata in extremis. Difficile fare ipotesi sul futuro in questo momento perché tutto è legato, come in altri casi di questi giorni, all'evoluzione societaria del club irpino e all'eventuale ingresso di uno o più soci ad affiancare Walter Taccone. Giovanni Lombardi però si è tirato fuori e Gianpiero Samorì, già accostato a Modena e Vicenza, ha preso tempo in vista di un nuovo incontro dopo quello che è stato “una chiacchierata informale”. Sembra quindi difficile che nel week end possano esserci sviluppi a meno che Taccone non provi ad accelerare per chiudere con qualche imprenditore prima di incontrare l'allenatore.

Un'incertezza che potrebbe spingere Foscarini, che piace molto alla Virtus Entella, a declinare l'offerta di restare alla guida dei biancoverdi aprendo a nuove strade ancora poco battute che portano a Mauro Zironelli del Mestre e Michele Marcolini, ex Alessandria.