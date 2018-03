Avellino, Imbimbo: "Non siamo venuti qui per puntare al punticino"

© foto di Massimo Arminante/TuttoNocerina.com

Il vice allenatore dell'Avellino Eduardo Imbimbo ha commentato il pareggio sul campo della Pro Vercelli: "In un periodo così difficile o si è vivi o si muore. Anche se l’Avellino ha un organico di alto livello, ci siamo complicati più volte la vita nel corso della stagione, il ragionamento era quello di portare a casa il risultato per potersi salvare - sottolinea Magicapro.it -. Non era facile venire qui, tutte le squadre che giocheranno qui troveranno difficoltà come noi oggi. C’è stato un lavoro tattico dei due allenatori molto importante, al di là della pressione della Pro non ci sono state grosse occasioni da gol. Noi eravamo in difficoltà su un campo in cui ci vuole un po’ di abitudine, la Pro Vercelli sotto questo punto di vista era leggermente in vantaggio. Tutto ruota anche intorno al fatto che oggi era uno scontro diretto, una sconfitta per una delle due sarebbe stata molto gravosa. Per chi non mette piede nel rettangolo di gioco non è facile capire la tensione. Non è nemmeno facile per una squadra che ha speso come la nostra ritrovarsi in una posizione in classifica come quella che abbiamo. Noi non siamo venuti qui per puntare al punticino, abbiamo cercato anche di uscire, la partita è stata letta dal mister in un modo diverso rispetto a ciò che è avvenuto, ma alla fine sono state fatte mosse adeguate anche per vincere. Speriamo di poter uscire da questa situazione. Novellino prepara molto la fase offensiva durante la settimana, non è soddisfattissimo del pareggio, ma in una partita così delicata non si butta via. Si spera sempre di portarla a casa anche al 95′".