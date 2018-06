Avellino, Kawaya in città per la firma sul contratto

© foto di Massimo Arminante/TuttoNocerina.com

Dopo le visite mediche effettuate ieri a Roma per Andy Kawaya primo colpo del nuovo Avellino è arrivato il momento della firma. Secondo quanto riportato da TuttoAvellino, infatti, il giocatore belga sarebbe già in Irpinia per incontrare la dirigenza del club e mettere nero su bianco l'accordo triennale pattuito negli ultimi giorni.