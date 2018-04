Avellino, Laverone: "Sconfitta immeritata contro il Frosinone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Laverone, esterno dell'Avellino, è deluso per il risultato contro il Frosinone. Queste le parole del calciatore irpino a Ottochannel, riportate da Tuttoavellino.it: "Abbiamo avuto occasioni importanti come i nostri avversari, alla fine la qualità venuta fuori e siamo stati puiniti nel finale. Peccato, non meritavamo di perdere la partita. Parlare di alibi citando gli infortuni è riduttivo, a ogni partita ne perdiamo qualcuno ma abbiamo una rosa ampia e dobbiamo cercare di fare più prevenzione anche se non so da cosa possa dipendere, probabilmente solo sfortuna. Con Foscarini abbiamo raccolto quattro punti in due partite, oggi un pareggio sarebbe stato d'oro visti gli altri risultati, ora pensiamo di dare continuità alle prestazioni come oggi, pur sapendo di dover migliorare su alcune cose. Una squadra che deve salvarsi non può concedere gol nel finale", ha detto.