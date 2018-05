Avellino, Laverone: "Zero calcoli per la salvezza. Servono sei punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Laverone, centrocampista dell'Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad OttoChannel dopo la gara con l'Ascoli: "Ad Ascoli abbiamo ottenuto un punto importante, anche se avremmo potuto vincere la partita. Abbiamo subito un gol evitabile, ora dobbiamo concentrarci per le ultime due partite della stagione e ottenere sei punti per la salvezza. Il nostro calendario è leggermente più semplice rispetto a quello delle altre, ma ogni gara nasconde insidie. Sono contento di aver fornito l'assist per il gol di Castaldo e per il recupero difensivo su Monachello che avrebbe potuto cambiare l'esito dell'incontro. Calcoli non ne facciamo, ma dobbiamo soltanto pensare a vincere le ultime due partite, in qualsiasi modo. Siamo sereni e consapevoli che dipende da noi e che dovremo giocare con determinazione e grinta. Ci teniamo a fare bene e voglio che i tifosi lo sappiano. Sul piano dell'attaccamento alla maglia non verremo meno, ci aspettiamo un Partenio-Lombardi pieno di gente venerdì sera".