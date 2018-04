Avellino, le scuse di club e speaker dopo l'ammenda del Giudice sportivo

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

L'Avellino risponde all'ammenda del Giudice Sportivo, che ha sanzionato il club irpino con mille euro per il messaggio dello speaker del Partenio-Lombardi al momento di comunicare i minuti di recupero in occasione della sfida di ieri contro il Perugia. "In merito all’ammenda inflitta dal giudice sportivo, relativamente alla comunicazione dello speaker circa il recupero concesso nel secondo tempo, la società fa sapere che quanto erroneamente comunicato non vuole rappresentare, nella maniera più assoluta, una mancanza di rispetto nei riguardi degli ufficiali di gara, del pubblico e delle squadre, né tantomeno è stata volontà dello speaker di fare ironia – peraltro del tutto fuori luogo - bensì di un errore di comunicazione per cui sia l’autore del messaggio, sia la società intendono scusarsi", le parole pubblicate dall'Avellino sul proprio profilo Facebook.