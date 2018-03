Avellino, lussazione alla spalla per Bidaoui. Condizioni da valutare

Come riferisce TuttoAvellino, Sofiane Bidaoui dell'Avellino ha riportato una lussazione alla spalla destra che l'ha costretto a uscire dal campo dopo 5 minuti nella partita contro il Pescara, per lasciare spazio a Cabezas. Ora le sue condizioni saranno valutate, ci potrebbero volere ancora diverse settimane prima di rivederlo in campo.