Avellino, Molina: "Non potevamo sbagliare. Oggi si è visto il carattere"

© foto di Federico Gaetano

Salvatore Molina, esterno dell'Avellino, ha commentato a Sky Sport la vittoria contro il Perugia: "Se avessi fatto il gol alla fine, che ho sbagliato, forse potevo dire qualcosa di più. Oggi si è visto una squadra con temperamento e carattere: volevamo risollevarci da questa situazione. Dal primo al novantesimo volevamo ottenere questi punti: era troppo importante, siamo lì sotto e i risultati di ieri non erano stati dei migliori. Non potevamo sbagliare. Il mister ci ha dato una grossa mano ma anche Novellino ha meriti in questa vittoria. Li ha chiunque abbia contribuito da giugno a oggi. Era una grande partita a livello di difficoltà: loro e l'Empoli giocano il calcio migliore".