Avellino, Morosini: "Nel derby qualcuno si è comportato in modo stupido"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rientrato per due spezzoni di gara contro Parma e Bari, Leonardo Morosini aspetta il suo momento per tornare in campo dal primo minuto, in un finale di stagione che per l'Avellino sarà decisivo. Nell'attesa, il fantasista degli irpini è tornato, ospite di OttoChannel, sulla confitta nel derby contro la Salernitana: "Il nostro momento negativo è partito da quel derby sciagurato, col senno di poi sono ancora più rammaricato per non essere sceso in campo nè all'andata, nè al ritorno. È accaduto di tutto in quella partita, sono successe cose un po’ tristi tra i giocatori. Qualcuno si è comportato da persona poco intelligente: dai tifosi si possono accettare determinati gesti, da chi va sul campo no. La squadra ha subito il contraccolpo psicologico di quella partita, da lì è iniziata una stagione completamente diversa contraddistinta da sfortuna e da tanti errori nostri. Non è un caso che ancora oggi soffriamo nei minuti finali e subiamo diverse rimonte: è necessario ritrovare serenità e consapevolezza dei nostri mezzi per portare a casa i risultati. A Salerno ho vissuto sensazioni bellissime, anche se non era il mio primo derby: mi era capitato già in Genoa-Sampdoria, pur giocando appena un minuto. All’Arechi è stata una giornata intensa, peccato sia andata a finire male”.