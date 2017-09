Avellino, Morosini: "Non abbiamo fatto una brutta gara. Modulo? Mi piace"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista Leonardo Morosini ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata dal suo Avellino a Cremona soffermandosi sopratutto sulla propria posizione in campo: “Mi trovo bene a giocare in quella posizione, devo occupare lo spazio fra i centrocampisti e cercare di dar fastidio alle difesa avversarie. In questo modulo mi trovo benissimo. - continua Morosini come riporta Tuttoavellino.it - Non abbiamo fatto una buona partita, magari se si attacca con più giocatori le occasioni sono maggiori però non è una questione di modulo. Sono contento di aver segnato anche se alla fine non è servito. Asencio? Per me era gol, ma come succede a noi giocatori di sbagliare può succedere lo stesso anche agli arbitri. Dobbiamo accettarlo, ma ci sono tante partite. Ora testa al Foggia”.